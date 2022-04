Cassiano é baixa no Vizela para o jogo com o FC Porto

Apesar do triunfo alcançado nesta jornada, nem tudo foram boas notícias para o Vizela no jogo com o Arouca. Figura de destaque na equipa, Cassiano viu o quinto cartão amarelo na presente edição do campeonato e é assim baixa para o embate com o FC Porto.O avançado, de 32 anos, é um dos melhores marcadores dos minhotos na liga (sete golos), sendo apenas superado por Schettine (oito tentos). No sábado, no Estádio do Dragão, Nuno Moreira deve assumir a titularidade.Neste momento, o Vizela é o 13º classificado, com 32 pontos conquistados.