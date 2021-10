Cassiano e Zohi de fora

O brasileiro Cassiano e o maliano Zohi não recuperaram para o jogo, depois de um teste matinal que ambos fizeram. Já eram dois casos clínicos no Vizela e continuam a ser para acompanhar nos próximos dias, sendo que Bruno Wilson, que se tinha queixado de um problema muscular na véspera do jogo acabou por entrar já no tempo de compensações. As baixas nos vizelenses ditaram a estreia nos convocados de Alejandro Alvarado, um médio norte-americano de 18 anos, que veio dos LA Galaxy.

No Benfica, as ausências de Seferovic, Lázaro, André Almeida, Gil Dias, Gedson e Rodrigo Pinho foram as esperadas.