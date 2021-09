Cassiano: «Estou muito feliz com o que tem acontecido comigo»

Apesar de ainda não se ter estreado a marcar na Liga Bwin esta época, Cassiano continua a ser uma das figuras principais do Vizela e a grande referência no ataque dos minhotos.





O avançado de 32 anos deu algumas declarações ao portal digital brasileiro Vavel, afirmando que tem vivido bons momentos no clube, fruto do trabalho que tem desenvolvido ao longo deste período."Tenho vindo a trabalhar para manter o nível mais alto esta temporada. Estou muito feliz com tudo o que tem acontecido comigo e tenho tentado continuar a melhorar os meus números pelo clube", admitiu Cassiano, que foi o melhor marcador da Liga Sabseg em 2020/2021, com 16 golos pelo Vizela.O brasileiro, que também já teve uma experiência na Liga Bwin ao serviço do Boavista, onde apenas marcou dois golos em 28 partidas, reforçou a vontade da equipa liderada por Álvaro Pacheco de melhorar, afirmando que o grupo "está a trabalhar para evoluir nas próximas semanas", atirando que é a dar o "máximo" que a equipa crescerá.O Vizela tem encontro marcado com o Santa Clara no próximo sábado, e procura a segunda vitória do campeonato nesta época.