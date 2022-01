Cassiano: «Não conseguimos o resultado, mas estamos muito orgulhosos»

Autor do único golo do Vizela diante do FC Porto , Cassiano aproveitou para deixar uma mensagem de força aos colegas que ficaram de fora devido ao surto de Covid-19 que assolou o clube. E apesar da derrota, o avançado brasileiro assegura que o Vizela sai orgulhoso por aquilo que fez esta noite."A nossa equipa acredita sempre até ao fim, mesmo sofrendo o golo cedo não poderíamos baixar a cabeça, conseguimos fazer o golo do empate ainda na primeira parte e controlar bem o FC Porto. Ainda tivemos mais oportunidades, mas infelizmente não foram concretizadas.""Estou muito orgulhoso por tudo o que a nossa equipa fez, mesmo com tantas baixas, demos uma boa resposta. Infelizmente não conseguimos a qualificação para a próxima fase, mas estou muito contente por tudo o que a gente fez neste jogo."Cassiano falou ainda da preparação para o encontro, que envolveu muitos testes Covid-19. "A preparação foi com muita ansiedade, ainda fizemos mais testes e não sabíamos ainda quem estava ou quem não estava pronto para jogar, mas a gente sabia que quem jogasse ia dar boa conta. É uma prova de que temos um grupo de qualidade. Não conseguimos o resultado, mas estamos muito orgulhosos do que fizemos neste jogo. Quero deixar um abraço para todos os companheiros que ficaram de fora, mas torcendo e passando energia positiva para a gente.""Tentámos passar tranquilidade para todos os jovens que se estrearam e isso traz sempre muita ansiedade e foi isso que dissemos para que eles estivessem o mais tranquilos possível, pois é sempre um jogo especial e ainda por cima frente a uma equipa como o FC Porto.""Uma palavra também para os nossos adeptos que nos apoiaram muito. Satisfeitos com a exibição, infelizmente o resultado não foi o que queríamos. Claro que queríamos ir mais longe na prova, mas não deu. Perdemos alguns guerreiros para este jogo e eles estão de fora a apoiar a equipa. O nosso grupo sempre foi muito unido e com qualidade. Isso ficou demonstrado neste jogo."