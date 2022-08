Cassiano sai em definitivo para o Al Faisaly FC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by Futebol Clube Vizela (@fcvizela)

O Vizela anunciou esta quinta-feira a saída de Cassiano a título definitivo para o Al Faisaly FC, da Arábia Saudita, terminando uma ligação de duas épocas. O avançado, de 33 anos, foi uma das principais figuras da equipa na subida à Liga Bwin e era um dos jogadores mais acarinhados do plantel."Ao Cassiano, que em duas épocas conquistou tudo e todos, com muitos golos e não só, desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais. O teu coração e o teu sorriso continuarão a inspirar-nos todos os dias. Serás sempre um dos nossos. Obrigado", escreveu o Vizela nas redes sociais.