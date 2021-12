Cassiano e o jogo com o Belenenses SAD: «Temos de estar preparados para qualquer situação»

O avançado Cassiano assume a dúvida em torno da realização da partida frente ao Belenenses SAD, por força do surto de Covid-19 que os azuis atravessam, mas garante que essa incerteza não terá reflexos na preparação que o Vizela continua a desenvolver no sentido de aproveitar a próxima jornada para corrigir o percalço em Braga."Independentemente de haver jogo ou não, vamos seguir o nosso trabalho porque temos de estar preparados para qualquer situação", confidenciou o jogador brasileiro, de 32 anos, à margem da visita a uma escola do concelho que os minhotos realizaram para promover o apoio do público no encontro frente aos azuis com a oferta de alguns bilhetes, para logo de seguida reconhecer o contexto adverso que o Belenenses SAD atravessa: "Sabemos que é complicado, mas tentamos focar-nos no nosso trabalho e naquilo que está ao nosso alcance, que passa por fazer os nossos treinos e deixar o que tiver de acontecer para as entidades responsáveis".Já sobre o desaire em Braga na última jornada, Cassiano deu expressão "à derrota difícil de engolir", como à vontade de "reverter esse quadro o mais rápido possível": "A qualidade do Sp. Braga é reconhecida e o futebol é dinâmico, porque hoje estamos por cima e amanhã já não, mas estamos determinados a continuar firmes no nosso trajeto".: Diogo Bastos