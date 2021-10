Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cassiano volta a parar e está em dúvida para a receção ao Benfica O avançado do Vizela lesionou-se no decorrer do jogo com o V. Setúbal, para a Taça de Portugal





• Foto: Rui Minderico