Cassiano: «Voltar de lesão é difícil»

Cassiano foi a grande figura do lado do Vizela. Regressado recentemente de lesão, o avançado entrou aos 73 minutos, mas ainda a tempo de dar o empate aos minhotos. No final, revelou-se bastante satisfeito.

"Estou muito feliz. A equipa dedicou-se do princípio ao fim. Voltar de lesão é difícil, mas voltar e fazer um golo deixa-me feliz", referiu o avançado, que foi muito acarinhado pelos adeptos desde que entrou.

Do lado do Santa Clara, João Afonso lamentou as questões de pormenor. "Um ponto é sempre um ponto. Pensamos que merecíamos sair com os três pontos, mas não conseguimos aguentar. A qualidade dos jogadores está lá, a qualidade de jogo também, mas faltam estes pormenores para acrescentar em termos de tabela", referiu o defesa-central, que acabou como capitão.