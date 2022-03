Central dos sub-19 do Vizela junta-se ao universo Jorge Mendes

Luiz Neto acaba de dar um passo de grande importância para a sua carreira de futebolista. O central luso-brasileiro representa a equipa sub-19 do Vizela e assinou um contrato de dois anos com o agente português Jorge Mendes, juntando-se assim a um vasto leque de representados que incluem muitas das grandes figuras do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo."Estou muito feliz com a assinatura deste contrato e acho que será um grande passo na minha vida. Ter a carreira administrada por um empresário desta dimensão é um sonho realizado. Agora é continuar a fazer o meu papel em campo, porque sei que fora dele estou em ótimas mãos", afirmou Luiz Neto, de 19 anos, à sua assessoria de imprensa.O defesa-central tem quatro golos marcados em 20 jogos na 1.ª Divisão Nacional de sub-19 e já participou em treinos da equipa principal, às ordens de Álvaro Pacheco. "Procuro sempre treinar e evoluir na minha função de defesa, mas nesta temporada também estou a conseguir contribuir no ataque. Estou muito feliz pelos quatro golos já marcados e espero seguir nesse ritmo, para ajudar a minha equipa cada vez mais neste campeonato", acrescentou Luiz Neto.