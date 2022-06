Central Rui Carreira assina contrato profissional até 2026

Rui Carreira, central de 18 anos que representa o Vizela desde 2021, assinou um contrato profissional com os minhotos válido até 2026: na última época, representou os juniores, registando 26 jogos (2631 minutos) e 1 golo."É uma sensação incrível. Quero retribuir toda a confiança que o Vizela me está a dar, com muito trabalho, e ajudar no máximo que puder", disse aos meios do clube.Canhoto, o defesa de 1,84 metros, iniciou a carreira no Grupo Desportivo Os Nazarenos, passando, depois, quase 10 temporadas na formação do Sporting.