Ivanildo Fernandes está na mira do Cercle Brugge e o clube belga deve apresentar uma proposta ao Vizela para levar o central já em janeiro, apurouO 10.º classificado da Jupiler Pro League apontou como prioridade o reforço da defesa e, nesse sentido, tem bem referenciado o nome do jogador de 26 anos. Tendo em conta que não é atualmente titular às ordens de Tulipa (soma 11 jogos), aliado ao facto de terminar contrato em 2024, os vizelenses poderão estar na disposição de negociá-lo.Recorde-se que Ivanildo Fernandes chegou a custo zero ao Vizela no verão de 2021, proveniente do Sporting. Na altura, os leões reservaram direito a 40% de uma futura venda, bem como o direito de preferência e possibilidade de recompra.