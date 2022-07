Charles assina pelo Nicosia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Charles terminou a ligação com o Vizela e rumou ao Chipre para assinar pelo Olympiakos Nicosia até ao final da época, com mais duas de opção. O guarda-redes, de 28 anos, não foi convidado a renovar pelos minhotos, optando agora por um novo país, depois de sete épocas em Portugal. Hoje há jogo de preparação com o Sp. Braga.