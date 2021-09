Charles: «Merecíamos três pontos»

Charles foi eleito o melhor jogador em campo, pela forma como evitou que o Portimonense saísse do jogo com três pontos no bolso, e no final considerou que o Vizela até merecia outro resultado.





"A nossa equipa está a crescer muito no campeonato e hoje merecíamos os três pontos. Estamos a crescer e fico feliz por isso. Espero que continuemos assim já no próximo jogo", afirmou o guarda-redes brasileiro.Bruno Wilson também lamentou o facto de o Vizela não ter conseguido levar três pontos para o Minho. "O Portimonense é uma boa equipa mas soubemos sofrer e até podíamos ter matado o jogo numa das nossas transições. Mas pontuámos num campo difícil. Faltou apenas eficácia mas é um bom ponto, apesar de entrarmos em todos os jogos para ganhar. Somos uma equipa muito ambiciosa", atirou.