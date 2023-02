Clã Rivaldo mais representado no Vizela

O clã Rivaldo ficou mais representado em Vizela com a chegada de Isaque para jogar nos sub-17. Depois de João Vítor assinar pelos sub-19 em outubro do ano passado, agora foi a vez do filho mais novo do antigo craque brasileiro integrar a formação, num sinal de confiança do astro brasileiro ao trabalho que está a ser desenvolvido nos escalões mais jovens do clube minhoto."Estou muito feliz pela oportunidade que o Vizela está a dar aos meus filhos. Será bom para o Isaque pela estrutura do clube, pela amizade que tenho com o presidente e pela cidade, que me recebeu muito bem. Estou muito feliz e espero que possam aprender", referiu o antigo craque brasileiro, que passou depois a apresentar as qualidades do seu herdeiro: "É mais atacante, gosta de fazer golos, de estar próximo da área. Mas sempre que falo com ele lembro-lhe que tem 16 anos e ainda vai encontrar a sua posição durante os treinos". Rivaldo deu também o próprio exemplo para justificar os conselhos transmitidos a Isaque. "Comecei como ‘9’, depois passei para o lado esquerdo e acabei a ‘10’, onde cheguei a ser o melhor do mundo", lembrou.Isaque está ansioso pela estreia com a nova camisola. "Está a ser uma experiência inesquecível. Estou muito feliz por fazer parte deste clube, é uma honra e quero dar o meu melhor", referiu.O presidente da SAD, Joaquim Ribeiro, justificou a aposta nestes jovens brasileiros: "O Rivaldo é um ícone do futebol mundial e é mais um pai que quer o melhor para os seus filhos, dando as melhores condições para os meninos. E estar a falar bem de nós é um orgulho e a prova de que a formação está a fazer um excelente trabalho."