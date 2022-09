Claque do Vizela anuncia boicote ao jogo na Luz e aponta o dedo ao Benfica

A claque 'Força Azul 1982' do Vizela anunciou na terça-feira, através de um comunicado na página oficial no Facebook, que não irá estar presente nas bancadas do estádio da Luz no encontro entre Benfica e Vizela (agendado para as 19 horas de sexta-feira). Na referida publicação, a claque dos vizelenses acusam as águias de apenas facultarem ingressos para os jogos no seu estádio se os adeptos da equipa visitante disponibilizarem "dados pessoais como cartão de cidadão e nome completo".