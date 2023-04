Claque do Vizela coloca tarjas de protesto no edifício da Liga

A claque do Vizela 'Força Azul 1982' colocou várias tarjas em frente ao edifício da Liga Portugal com frases de protesto contra o horário do jogo com o Marítimo, no Funchal, que se vai realizar na penúltima jornada do campeonato.

O grupo organizado de apoio ao clube minhoto emitiu um comunicado a explicar a iniciativa e que serviu para manifestar o "desagrado e revolta" pelo horário do encontro, defendendo que o futebol "deve ser tratado e respeitado por todos aqueles que o gerem sem pensar apenas no seu bolso". O agendamento para uma sexta-feira (20h15) demonstra "falta de respeito para com todos os adeptos".

Os vizelenses justificaram a indignação contra a Liga pelos sacrifícios que terão de ser feitos pelos adeptos para poderem acompanhar a equipa nesse jogo, sendo que muitos já adquiriram o bilhete de avião antecipadamente: "Quantos de nós não temos de abdicar do nosso trabalho, de aulas e de outros compromissos para poder acompanhar o FC Vizela? Quantos de nós não têm já viagem marcada para esse fim-de-semana com chegada enquanto o jogo decorre ou depois de ele terminar? Muitos de nós, muitos mesmo", lamentaram, lembrando ainda a deslocação já feita aos Açores e que também se realizou a uma sexta-feira. "Se não é à sexta, é à segunda. São já mais de 10 jogos nessas condições, um terço deste campeonato. Basta", acrescentaram.

A 'Força Azul 1982' adiantou que estarão 300 adeptos no Funchal no fim-de-semana do jogo com o Marítimo, mas "muitos não conseguirão assistir ao jogo", referindo que também estarão presentes na ilha, mas com a possibilidade de boicote ao jogo.