Claudemir em festa com olhos no futuro

Claudemir chegou aos 50 jogos pelo Vizela e deu conta do momento de felicidade que atravessa aos meios do clube.





"Sou mais um a ajudar a equipa e estou muito feliz por tê-lo feito nestes últimos dois anos", referiu o médio-defensivo, recordando a sua entrada nos minhotos: "Foi uma surpresa, porque antes de chegar não tinha ouvido falar muito do Vizela. Quando cá cheguei foi uma surpresa muito positiva, pelo balneário que temos e por todas as pessoas que trabalham no clube."Apesar dos 35 anos, o brasileiro tem planos bem traçados para o futuro: "Sinto-me honrado. Estar a viver este momento com o Vizela e poder fazer esta campanha com os meus companheiros é algo que me deixa efetivamente muito feliz.": V.V.