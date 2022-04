Claudemir homenageado após atingir o jogo 500 da carreira

Claudemir chegou aos 500 jogos como profissional de futebol e foi esta quarta-feira homenageado pelos colegas do plantel, equipa técnica e estrutura do Vizela com a oferta de uma camisola com o número histórico estampado nas costas e um quadro evocativo."Quero agradecer em especial ao Vizela, que me permitiu atingir os 500 jogos. É um número que me diz muito. Lembra-me da luta que tivemos no começo, estar nas filas para fazer testes para ser jogador, a luta do meu pai, essas coisas. Passa tudo pela cabeça", referiu o jogador aos órgãos do clube, lembrando alguns dos momentos que mais o marcaram na carreira. "Tenho um jogo na memória contra o Barcelona, pelo Copenhaga, em que marquei um golo. Foi memorável. Sete anos depois faleceu o meu pai e até coloquei essas botas para irem com ele. É um jogo que marcou a minha carreira e, de certeza, também a minha família", sublinhou o médio, de 34 anos, satisfeito por ter cumprido o jogo 500 com uma vitória sobre o Arouca. "Foi um jogo especial, mas acima de tudo por termos vencido. Quero agradecer à equipa técnica, jogadores, diretores. Sem eles nada seria possível. Foi uma emoção diferente, porque vínhamos de uma derrota. Conseguir uma vitória no jogo 500 foi muito bom", considerou, esperando agora chegar aos 600... "Jogando pelo Vizela seria especial", concluiu.Claudemir saiu do Brasil aos 18 anos e começou a carreira sénior na Holanda (pelo Vitesse), onde disputou 80 jogos. Seguiram-se mais cinco países antes de regressar a Portugal, onde já havia representado o Sp. Braga. No Copenhaga (Dinamarca) fez 184 desafios. No Club Brugge, da Bélgica, somou 90 e na Arábia Saudita, pelo Al Ahli Jeddah, jogou mais 30 desafios. Seguiu-se o SC Braga. Em Vizela conta com 23 jogos. Claudemir marcou 33 golos ao longo desta sua carreira.