Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Claudemir: «Ideias de Tulipa e Álvaro Pacheco casaram bem» Médio que completou 35 anos na segunda-feira quer continuar a defender as cores do Vizela na próxima época. Chegou há um ano e sente-se identificado com o clube, elogiando o trabalho dos dois treinadores que conheceu





• Foto: José Reis / Movephoto