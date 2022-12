Claudemir: «O guarda-redes errou, mas também já fez grandes jogos no Vizela»

Claudemir abordou a derrota pesada na casa do FC Porto (4-0), no último encontro do Vizela na Allianz Cup."Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar neste jogo contra o FC Porto. Tivemos um erro no começo, mas fizemos uma grande primeira parte. Na segunda parte, o FC Porto cresceu com as mudanças", começou por explicar à Sport TV."Já tínhamos falado dos erros que podem acontecer, porque o futebol é assim mesmo. O guarda-redes [Buntic] errou, mas também já fez grandes jogos no Vizela", acrescentou."Procuramos dar sempre o melhor, independentemente do treinador. O Tulipa também tem boas ideias, agora vamos trabalhar forte durante a semana para dar uma resposta nos jogos."