Claudemir: «Os jogadores do Benfica até nos deram os parabéns»

Claudemir salienta que a derrota do Vizela na receção ao Benfica é um desfecho pesado para os minhotos, tendo em conta a exibição realizada pela equipa.





"Saímos tristes, tendo em conta o jogo que fizemos. Merecíamos mais. Toda a equipa sai com um orgulho muito grande. Todos se entregaram do início ao fim. Quero agradecer a todos os aficionados, foi uma grande luta. Trabalhámos a semana toda. Os jogadores do Benfica até nos deram os parabéns pela equipa que estamos a formar. Vamos continuar, estamos no caminho certo", assinalou o brasileiro, que reitera a ambição dos vizelenses: "Todos os jogos entramos para ganhar, seja contra o Benfica ou contra outra equipa. É indiferente. Sofremos um golo no final, mas estamos de parabéns pelo jogo que fizemos".O médio assinalou ainda o excelente ambiente que se vive no balneário e acredita que a equipa ainda vá viver muitas alegrias. "Estamos a trabalhar bem, o mister tem boas ideias. Eu estive muito tempo fora do pás e nunca vivi um ambiente de balneário como vivi aqui em Vizela. Espero que possamos conseguir grandes resultados este ano", concluiu.