Claudemir renova contrato com o Vizela até ao final da época 2022/23

O médio Claudemir renovou contrato com o Vizela até junho de 2023, depois de se apresentar para exames médicos e testes físicos referentes ao arranque da temporada 2022/23, anunciou o clube no seu site oficial.

Contratado aos turcos do Sivasspor no verão de 2021, o brasileiro, de 34 anos, participou em 26 jogos oficiais pelos minhotos ao longo da época passada, tendo cumprido 2.013 minutos, e mostrou-se agradado por permanecer em Vizela, em declarações aos canais de comunicação do clube.

"Estou muito feliz por jogar mais uma época pelo Vizela. Espero que possamos fazer um grande campeonato. O Vizela foi um clube que me ajudou, não só dentro do campo como fora. Estou feliz por regressar", disse.

Com mais de 500 jogos numa carreira em que representou Vitesse (Países Baixos), Copenhaga (Dinamarca), Club Brugge (Bélgica), Al-Ahli Jeddah (Arábia Saudita), Sivasspor e ainda Sporting de Braga, equipa da I Liga pela qual realizou 45 jogos em 2018 e em 2019, Claudemir prometeu uma equipa "mais forte".

"Pode-se esperar um Vizela muito mais forte do que na época passada, com um grupo muito bom. Vou procurar dar sempre o meu melhor", realçou.

A equipa vizelense, 14.ª classificada na época 2021/22, que assinalou o seu regresso à elite do futebol nacional, cumpre o primeiro treino da época 2022/23 na quinta-feira.