Coritiba interessado em Anderson

O Coritiba está interessado em reforçar a defesa e já apresentou uma proposta para contratar Anderson ao Vizela. O interesse daquele clube brasileiro no central já vem desde janeiro, mas a SAD minhota não aceitou negociar nessa altura, por ser um período importante da temporada.No entanto, esse cenário alterou-se e a administração pode abrir mãos do jogador, desde que as contrapartidas financeiras sejam vantajosas. A primeira proposta apresentada pelo Coritiba não foi de encontro com as pretensões do Vizela, que espera agora por uma oferta substancialmente superior para as negociações poderem avançar.Anderson tem mais um ano de contrato com o Vizela e, sabe, as suas prioridades passam por continuar a jogar na Europa.