Defendeu um penálti e esteve "quase" a fazer o mesmo antes: Buntic foi 'herói' frente ao Boavista

Buntic, guarda-redes do Vizela, foi o Homem do Jogo no Boavista-Vizela, depois de ter defendido um dos penáltis do encontro."É bom receber este prémio. Não perdemos, tivemos um homem a menos nos últimos 15 minutos e foi importante segurar o ponto e não perder. Estive perto de defender o primeiro penálti e consegui defender o segundo. Merecemos este ponto e estou contente por ter ajudado a equipa", afirmou no final do encontro.Já Matheus Pereira não escondeu a ambição da equipa que queria somar os 3 pontos frente aos axadrezados. "É muito importante somar no campeonato, especialmente fora de casa, embora viéssemos com o intuito de vencer. Agradecer a todos pelo golo, especialmente aos adeptos que nos fazem jogar sempre em casa. Eles fazem uma grande diferença. Estamos todos juntos. Estamos chateados porque queríamos a vitória, mas este ponto será importante no decorrer do campeonato", disse.Do lado do Boavista, Bracali sublinhou a falta de "calma" da sua equipa para segurar a vantagem no marcador.Se concretizássemos uma chance tão clara como o penálti, talvez merecessemos a vitória. No detalhe, penso que merecíamos. Fizemos o 1-0, e quando devíamos ter estabilizado e acalmar o jogo, não conseguimos segurar o jogo, acusámos o golo deles e eles conseguiram virar o jogo. Tivemos pouca intensidade na 1.ª parte e não soubemos reagir. Na 2.ª parte, já foi diferente. Tivemos comportamentos diferentes, muitas vezes sem lucidez, mas tentamos. Merecemos o empate e também merecíamos a reviravolta".