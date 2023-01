Defesa do Vizela mostra apoio aos professores: «Que consigam os direitos deles»

Igor Julião esteve em destaque ao marcar o segundo dos três golos com quem o Vizela bateu (3-1) o Rio Ave e, no final do jogo, endereçou uma mensagem aos professores que têm feito greve nos últimos dias, mostrando estar a seu lado."[Golo] é muito especial. Passei por uma fase sem jogar e o mister Tulipa deu-me confiança e sequência de jogos. Recebo confiança do departamento médico e todo o staff, que me deram este suporte quando estive sem jogar. Dedico o golo a quem está comigo todas as manhãs, à minha esposa e aos meus amigos", começou por referir o lateral-direito do Vizela, à Sport TV."O Vizela visitou 11 escolas esta semana. Uso deste espaço para mandar uma mensagem aos professores que todos os dias de manhã vemos lutar pelos direitos deles. Uso da minha voz como jogador de futebol para lhes dizer que estamos com eles e [esperamos] que consigam os direitos deles", frisou.