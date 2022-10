Defesa inédita vai ao Bessa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Álvaro Pacheco vai apresentar uma defesa inédita na deslocação ao Bessa. As ausências de Ivanildo e Kiki Afonso (castigados) vão levar o treinador a apostar em Bruno Wilson e Matheus Pereira, este em estreia no Vizela. Carlos Isaac vai manter o lugar no lado direito da defesa.