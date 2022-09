«Descubra as diferenças»: Vizela compara penálti da Luz a lance no dérbi minhoto

O Vizela recorreu à sua página do Facebook para reforçar a sua insatisfação perante o penálti que na sexta-feira deu a vitória ao Benfica, partilhando nessa mesma rede social um vídeo no qual mostra um lance em tudo similar ocorrido no jogo entre Sp. Braga e V. Guimarães, do qual não resultou a marcação de um castigo máximo. "Descubra as diferenças", escreveram os vizelenses na legenda da publicação.