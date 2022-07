Diego Rosa chega por empréstimo do Manchester City

O Vizela oficializou esta quinta-feira a contratação de Diego Rosa até ao final da época. O médio, de 19 anos, chega por empréstimo do Manchester City."Estou muito feliz por estar em Vizela, quero fazer o melhor e jogar o meu futebol alegre, de sorriso, como é típico do futebol brasileiro. O Manchester City é um clube muito grande em que todos os jogadores sonham jogar. Eu já fiz uma pré-epoca lá, com grandes jogadores como o Fernandinho. Mas agora estou no Vizela. O futebol português tem muita qualidade, bastante intensidade, vou adaptar-me depressa ", prometeu."Sou um jogador que remata bastante de fora da área, tem um bom passe longo bom… E também quero fazer golos. Aos adeptos do Vizela digo que chego para acrescentar ao grupo. Acreditem em mim, porque vou dar sempre o meu melhor", concluiu.O jogador, que atuou nos belgas do Lommel na última época também por empréstimo do Man. City, começa amanhã a trabalhar com os novos companheiros.