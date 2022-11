Diego Rosa contesta penálti sofrido no Bessa

Ainda são visíveis as incidências do empate do Vizela no Estádio do Bessa (2-2), num jogo que teve momentos polémicos. O segundo penálti sobre Yusupha (defendido por Buntic) foi o lance contestado por Álvaro Pacheco após o encontro e mereceu de Diego Rosa um reparo semelhante. O médio assistiu ao momento no banco de suplentes e não teve dúvidas quando ao erro assinalado. “Não foi penálti, mas o árbitro marcou e só nos resta seguir em frente”, referiu o jogador, que ainda foi chamado para os últimos minutos de um empate que “não foi o que a equipa queria, porque se manteve quase sempre por cima, mas alguns erros não permitiram que chegasse à vitória”, lamentou.









Diego Rosa está a cumprir a primeira época no futebol português, uma experiência que lhe permite cumprir um objetivo, porque sempre sonhou “jogar na Liga Portuguesa”, apesar de que a sua ambição passa por regressar ao Man. City, que detém o seu passe: “Foi o clube que me viu no Brasil e espero regressar em junho, mas por enquanto só penso no Vizela”.

O jogador, de 20 anos, falou à margem de uma ação de Halloween das equipas de traquinas e benjamins do clube. “É sempre gratificante estarmos com as crianças e elas verem-nos como referências”, concluiu o jogador, que teve a companhia de Claudemir.