Diego Rosa perto de reforçar o Vizela

Diego Rosa tem praticamente tudo acertado para reforçar o meio-campo do Vizela. O médio, de 19 anos, chegará por empréstimo do Manchester City para forçar uma zona carenciada do plantel, depois da saída de Marcos Paulo.Diego Rosa é visto como um médio promissor, mas por enquanto os ingleses pretendem ceder o jovem a clubes de menor dimensão para ganhar experiência competitiva. Na época passada, esteve cedido ao Lommel, da Bélgica.A notícia do interesse do Vizela no jogador foi avançada pelo zerozero e confirmada por Record, devendo a mudança ser oficializada nas próximas horas.