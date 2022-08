Diogo Godinho admite saída mas garante continuidade do projeto

A propalada mudança de investidor na SAD do Vizela será discutida na Assembleia Geral Extraordinária a realizar do dia 12 de agosto, mas Diogo Godinho, presidente da administração dos minhotos, não só justificou os motivos que levaram o clube a procurar um novo parceiro, como garantiu que esta transição não irá desviar a rota de crescimento sustentado dos vizelenses."Creio que a situação na China é conhecida por todos. Ainda continuam a lidar com os efeitos da pandemia, com confinamentos totais durante meses e impactos brutais nas finanças de todas as empresas, além da regulação monetária impede de tirar dinheiro do país. Limitações que poderiam colocar em causa o projeto do Vizela e ninguém quer isso pois o clube está acima de qualquer acionista ou administração e não podemos deixar desfazer o que até agora se conquistou simplesmente por inação", argumentou Diogo Godinho em declarações à rádio Vizela, para logo de seguida fazer a defesa dos interesses do emblema minhoto: "Com a entrada de novos investidores, é normal que haja uma nova administração, da sua confiança. Adorávamos continuar, mas não estamos agarrados ao poder e, pelo que sabemos, o novo investidor pretende manter o investimento na academia e até eventualmente escalar o investimento na equipa sénior".