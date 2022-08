Diogo Godinho: «Criaram-se os alicerces para o sonho ser ainda maior»

O Vizela está prestes a ter novos investidores na sua SAD, num cenário que ditará a saída de Diogo Godinho do cargo de presidente da Sociedade Anónima Deportiva. Apesar disso, o dirigente encara o futuro do clube com otimismo."Temos trabalhado com tranquilidade, este é um assunto que passa ao lado da equipa. Eles só têm de treinar e jogar. O plantel vai ter ajustes, se existirem saídas temos de as colmatar. Esta foi uma história de bastante sucesso e na qual se criaram os alicerces para o sonho ser ainda maior. Levo grandes memórias, duas subidas de divisão, uma manutenção histórica e muitas saudades. O Vizela hoje em dia é muito diferente de quando cheguei. O clube era 100 por cento amador e trabalhámos para o profissionalizar. Essa foi a chave do sucesso. Depois houve paciência e não desistimos, pese embora tenha havido momentos difíceis. A longo prazo fomos felizes. Entrada dos novos investidores? O negócio tem de ser feito até 15 de setembro, este será um mês de muitas emoções. O Vizela está acima de mim e de qualquer direção", disse aos microfones da Sport TV.