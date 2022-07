Diogo Godinho: «Sabemos que agora a responsabilidade aumenta»

Diogo Godinho, presidente da SAD do Vizela, assumiu que os minhotos estão preparados para os desafios que a temporada 2022/23 irá trazer.

“O ano passado foi o ano zero, íamos com muitas dúvidas, mas, felizmente, correu bem. Sabemos que agora a responsabilidade aumenta, mas vamos com outra preparação e mais seguros. Isto sendo certo que o campeonato apresenta muitas dificuldades”, referiu, assumindo que gostava de apanhar um grande logo na 1ª jornada. O dirigente deixou ainda elogios aos adeptos: “O futebol praticado foi falado por todos os que gostam de futebol. As pessoas seguiram a nossa equipa e tivemos uma massa adepta fantástica. Foi incrível”, disse à Sport TV.