Diretor desportivo do Vizela critica VAR: «Devia trazer verdade ao jogo»

Um dos mais indignados com a decisão do videoárbitro de invalidar o golo de Kiko Bondoso que daria o 2-0 ao Vizela na partida de sábado frente ao Estoril, tendo inclusivamente sido expulso do banco de suplentes, Pedro Albergaria, diretor desportivo dos vizelenses, recorreu às redes sociais para voltar a tecer críticas à ação da equipa da arbitragem."O VAR existe para trazer verdade ao jogo, não para a reverter. Mais uma vitória que só valeu um ponto", escreveu no Facebook.Já no sábado, Diogo Godinho, Líder da SAD do Vizela, também criticou duramente o VAR, afirmando