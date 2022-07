Diretor do Vizela suspenso por 38 dias em resultado de queixa da APAF

Pedro Albergaria, diretor-desportivo do Vizela, foi punido 38 dias de suspensão e 2.550 euros de multa, em resultado de um processo disciplinar que tinha sidoe motivado por uma queixa da APAF, devido a declarações do dirigente a visar o árbitro David Silva: "Só te faltou marcar um golo, és um gatuno."Palavras que foram enquadradas pela instância disciplinar como lesivas da honra e reputação do árbitro que dirigiu o encontro com o P. Ferreira, a 19 de fevereiro deste ano, para a Liga Bwin. Também a SAD do Vizela foi multada em 3.060 euros.