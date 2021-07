Dois reforços a caminho de Vizela: Igor Julião está assegurado e Claudemir preso por detalhes

O Vizela está em vias de assegurar mais dois reforços para Álvaro Pacheco. Igor Julião, aliás, já não vai fugir aos minhotos, apurou Record, ao passo que Claudemir, médio ex-Sp. Braga, tem praticamente tudo acertado para aumentar as opções para o meio-campo.





No que diz respeito a Igor Julião, trata-se de um lateral-direito que fez quase toda a carreira ao serviço do Fluminense. Já se despediu mesmo do clube carioca, devendo ser apresentado em Vizela nas próximas horas.Claudemir, por outro lado, prepara-se para regressar a Portugal depois de ter atuado no Sp. Braga uma época e meia, entre 2018 e 2020. Estava na Turquia, no Sivasspor, e realizou 36 jogos na última temporada. Aos 33 anos, acrescenta experiência a um sector sempre determinante para o sucesso da equipa. As negociações estão muito próximas de serem concluídas e também poderá ser oficializado como reforço nos próximos dias.