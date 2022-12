Eduardo Guimarães vai ser reconduzido na presidência do Vizela, nas eleições agendadas para o dia 17. O presidente em exercício do clube lidera a única lista entregue dentro do prazo definido pela mesa da assembleia geral, que encerrou ontem, sexta-feira. As eleições realizam-se no próximo sábado, entre as 13 e as 17 horas, na Casa das Coletividades, e será a primeira vez que os associados terão a oportunidade de votar em urna eleitoral.Na lista candidata aos órgãos sociais do Vizela para o triénio 2023/2025, Eduardo Guimarães, o presidente com mais mandatos à frente do clube, conta com os vice-presidentes Ricardo Fontão, Pedro Oliveira, Gaspar Leite, Albano Ribeiro e João Madureira.José Borges recandidata-se a novo mandato na liderança da mesa da assembleia geral, enquanto Júlio Dias continua no conselho fiscal.