Enchente no Dragão vale recorde

O Vizela prepara-se para bater o recorde de adeptos num jogo da equipa fora de casa. Até ao dia de ontem, já tinham superado os mil bilhetes vendidos, de um total de 1.250 disponibilizados pelo FC Porto, antevendo-se que esgotem até à hora da partida no Estádio do Dragão. Uma falange de apoio ímpar na história do clube na condição de visitante, na 1ª Liga, ultrapassando os mil no Estádio do Bessa e os 800 adeptos que foram a Paços de Ferreira, ambos também nesta época.

De resto, os jogadores do plantel Claudemir e Anderson estiveram ontem na Escola Básica de Infias para confraternizar com os alunos.