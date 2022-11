Etim ganha preponderância nas opções de Álvaro Pacheco

Autor de um belo golo de bicicleta no empate do Vizela contra o Chaves, a duas bolas, na terça-feira, Etim começa a ganhar espaço nas opções do técnico Álvaro Pacheco e sua relação com as balizas contrárias é verdadeiramente impressionante.Com dois golos nos últimos dois jogos, o jovem, de 20 anos, leva só cinco jogos pela equipa principal, depois de ter arrancado a temporada a jogar na formação sub-23 do vizelenses, onde também apresenta números assinaláveis, com três tentos e duas assistências em cinco partidas.Nesse sentido, o nigeriano está a transportar a boa forma demonstrada na equipa jovem para a turma comandada por Álvaro Pacheco, mostrando querer agarrar em definitivo um lugar no plantel, depois de já em 2021/22 se ter exibido a bom nível nos sub-23, conseguindo 14 golos e duas assistências em 20 encontros.Os dois golos de Etim significam que apenas Zohi, com três golos e quatro vezes mais minutos, marcou mais que o nigeriano na presente temporada. Do grupo de jogadores com dois tentos já apontados - Guzzo, Anderson e Kiko Bondoso -, o jovem é o único abaixo dos 1.000 minutos de utilização, tendo pouco mais de 200 minutos.