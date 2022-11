Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Explodiu a revolta que não é de hoje Arbitragem no Berço, já após as dos jogos com Santa Clara e Boavista, criticada pela SAD





ALVO. Equipa de arbitragem de Cláudio Pereira visada

• Foto: luís vieira / movephoto