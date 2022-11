Expulsões, a incapacidade de "jogar contra 14" e muitas críticas ao árbitro: Vizela esteve para "abandonar o campo"

Pedro Valdemar surgiu revoltado na flash-interview da Sport TV após a derrota (2-1) ante o V. Guimarães que ditou a eliminação do Vizela da Taça de Portugal. Os vizelenses terminaram com nove jogadores, face às expulsões de Anderson e Tomás Silva e o treinador principal Álvaro Pacheco também viu o cartão vermelho, por protestos, já para lá do apito final.A razão para a indignação esteve na atuação do juiz Cláudio Pereira que, segundo os homens de Vizela, teve uma dualidade de critérios no Estádio D. Afonso Henriques. Para o constatar, Pedro Valdemar foi incisivo e duro nas palavras."A nossa equipa técnica ainda não tem capacidade de colocar a equipa a jogar contra 14. Nós ainda não temos essa capacidade. O que se passou aqui hoje foi vergonhoso! Vergonhoso! Tirarem-nos o sonho de chegar ao Jamor com este tipo de arbitragem… Vai-me desculpar mas isto aqui não se admite. O que se passou hoje com a dualidade de critérios, a forma como se expulsa o Anderson que jogou de forma leal, o segundo lance do Tomás que num contra-ataque o jogador do V. Guimarães já devia ter levado um amarelo na primeira parte. Esse tipo de situações, depois, no final, ainda a forma como se expulsa o nosso treinador! A única coisa que ele perguntou ao árbitro foi a dualidade de critérios. Como é possível haver uma dualidade de critérios tão grande neste jogo? E não tem sido só neste jogo, tem sido nos últimos três. O que se passou aqui hoje é vergonhoso. Esta sequência de jogo com este tipo de arbitragem, se não querem o Vizela na Liga Bwin e na Taça de Portugal era preferível avisar-nos que não vínhamos aqui hoje", garantiu em declarações à Sport TV para depois revelar que Álvaro Pacheco pensou até ordenar os seus homens para que deixassem o relvado, agastados com o a arbitragem do aveirense Cláudio Pereira."Posso confidenciar que o nosso treinador perguntou ao nosso diretor desportivo quais é que são as consequências de abandonar o campo perante uma arbitragem destas! O que se passou aqui hoje é vergonhoso! E não é de hoje, é de hoje, do último jogo, de há dois e há três. Querem deitar o Vizela para fora da Liga Bwin? Não há problemas mas avisem-nos antes. O que se passou e se tem passado não se admite. Nós temos o balneário revoltado com este tipo de situações que não são só de hoje. Ou tomam-se medidas ou estamos a prejudicar o futebol português. Nós queremos beneficiá-lo. Queremos trazer espetáculo, os adeptos vêm atrás de nós. O Vizela, tanto o clube como a cidade, são respeitados, mas deste modo não têm sido", frisou ainda Pedro Valdemar.Na sala de conferência, Álvaro Pacheco desvalorizou as palavras do homem da sua equipa técnica."Foi um desabafo. Senti, foi um desabafo que tive. Sou uma pessoa emotiva e senti que nos estavam a tirar um sonho", reiterou, criticando, ainda assim, a arbitragem na partida com o V. Guimarães."Já fui expulso, o que perguntei ao árbitro foi o porquê da dualidade de critérios. Que tenham o bom senso de me permitir estar no próximo jogo, que é muito importante para nós. Já perdemos dois jogadores para esse jogo", indicou Pacheco.