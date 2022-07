Fabijan Buntic reforça baliza do Vizela até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fabijan Buntic é o primeiro reforço da nova temporada apresentado pelo Vizela. O guarda-redes, de 25 anos, assinou até 2025 e chega para lutar por um lugar na baliza com Pedro Silva, Manuel Baldé e Ahmed Nader.Internacional croata pelas camadas jovens, Buntic tem dupla nacionalidade, porque nasceu na Alemanha, e foi na Bundesliga 2 que deu nas vista, ao serviço do FC Ingolstadt 04, tendo somado 101 jogos.O guarda-redes já fez exames médicos e vai integrar os trabalhos de pré-época do Vizela a partir de segunda-feira.