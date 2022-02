Forte apoio para o Bessa

Pelo menos meio milhar de adeptos do Vizela já garantiu a entrada no Estádio do Bessa para o jogo de domingo. Os ingressos foram ontem colocados à venda e a adesão superou as expectativas, devendo o número aumentar nos próximos dias, até porque o Boavista não impôs limite de lugares para o clube visitante.

Álvaro Pacheco vai ter mais opções para este duelo, uma vez que Samu está de regresso depois de ter cumprido castigo, enquanto Schettine saiu do isolamento por Covid-19 e reentra nas opções.