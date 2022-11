Friday Etim: «Cristiano Ronaldo tem sido um mentor para mim»

O avançado Friday Etim, de apenas 20 anos, chegou ao Vizela para representar a equipa Sub-23, mas nos últimos jogos tem sido aposta regular do técnico Álvaro Pacheco no conjunto principal.Mão cheia de oportunidades que o nigeriano aproveitou para estrear-se a marcar na Liga Bwin frente ao Paços de Ferreira, na última jornada, e alimentar a esperança de afirmação."Estou muito surpreendido pela oportunidade e por ter conseguido fazer um golo na Liga Bwin. É como se um sonho se tornasse realidade", explicou Etim, que foi distinguido pelos adeptos minhotos como o melhor jogador na partida frente aos castores: "Este prémio é uma grande motivação para continuar a trabalhar da mesma maneira. Não sei se o meu desempenho frente ao Paços de Ferreira terá influência nas opções do treinador, mas vou continuar com a mesma determinação para voltar a merecer a confiança".Ideia de evolução com inspiração em Cristiano Ronaldo e com a perspectiva de contribuir para o patamar de equilíbrio do Vizela."O Cristiano Ronaldo tem sido um mentor para mim e é o meu ídolo", confidenciou Etim, garantindo estar "disponível para participar em todos os jogos": "A equipa principal do Vizela é um grande desafio para mim, mas acredito que posso continuar a ser útil".