Futuro de Kiko Bondoso passa pelo Vizela: «Tenho contrato e pretendo continuar»

"Estou muito feliz aqui, as coisas estão a correr bem, tenho contrato e pretendo continuar", referiu o avançado, que esta época fez a estreia no principal escalão. "O primeiro jogo, em Alvalade, foi especial por ter sido o primeiro, mas o nosso último jogo em casa com o Marítimo foi incrível. Garantiu a permanência e toda a envolvência no estádio tornou o jogo ainda mais especial", acrescentou o avançado, de 26 anos, admitindo que a equipa poderia ter somado mais pontos.





"Qualquer equipa que sobe tem sempre dificuldades de adaptação, mas isso ganha-se com o ritmo dos jogos. Senti que na ponta final mostrámos que, se calhar, até poderíamos ter feito um bocadinho melhor", sublinhou. E acrescentou: "O maior obstáculo é o aspeto mental. Quem nunca jogou na 1.ª Liga pode sentir ao início que não somos capazes, nem tão bons quanto os outros, mas com o desenrolar do campeonato e a conquista de vitórias, a confiança vem e percebemos que, afinal, até somos bons."