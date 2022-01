Guo Tianyu reforça ataque do Vizela

O Vizela garantiu a contratação de Guo Tianyu até ao final da temporada. O jogador, de 22 anos, era uma das principais referências atacantes do Shandong Taishan, líder da Super Liga chinesa, que oficializou esta quinta-feira a cedência ao clube minhoto.Guo contabilizou 47 jogos pelo Taishan desde 2017 e marcou 15 golos. Só na época passada marcou 10 golos, sendo decisivo para o título do Taishan. O avançado já representou, em 2014/2015, os sub-19 do Oriental Dragon e vai poder agora mostrar as suas qualidades na equipa de Álvaro Pacheco, que assim ganha mais um reforço para a linha ofensiva.