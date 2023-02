Guzzo deve falhar Benfica

A presença de Raphael Guzzo no jogo do próximo sábado com o Benfica começa a ser um cenário cada vez mais improvável. O influente médio lesionou-se há quase duas semanas e continua ausente dos trabalhos no relvado, num sinal pouco favorável à sua total recuperação.

Refira-se que no último jogo, em Barcelos, a aposta de Tulipa recaiu em Rashid, para jogar ao lado de Claudemir no meio-campo, mas com o regresso de Samu após castigo tudo fica mais fácil.