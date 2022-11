Guzzo e o duelo da Taça com o Vitória: «Temos uma ambição muito grande nesta competição»

Raphael Guzzo, médio de 27 anos do Vizela, foi o homem escolhido, esta terça-feira, para fazer o lançamento do jogo de amanhã, em Guimarães, frente ao Vitória, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. "Temos uma ambição muito grande nesta competição", salientou o jogador, admitindo ainda que a equipa quer dar uma boa resposta à derrota no último jogo, frente ao Arouca, para a Liga Bwin."Queremos passar a eliminatória, queremos dar uma resposta depois do último jogo. Sabemos que vamos encontrar um rival muito difícil, mas estamos preparados para esse jogo. Encaramos jogo a jogo, esse já ficou para trás, já não podemos alterar o resultado e agora é o que eu digo, é olharmos em frente, sabemos que temos um jogo de caráter especial devido ao rival que vamos enfrentar e, acima de tudo, os indicies de competitividade e atitude têm de estar lá em cima"."Pôr os índices de competitividade e atitude lá em cima... Utilizando esses índices que referi, estamos mais perto de trazer um grande resultado amanhã e passar a eliminatória, que é isso que queremos, é nisso que estamos focados e temos uma ambição muito grande nesta competição"."O descontentamento faz parte, nós, atletas, também não estamos contentes com o resultado. Resta-nos dar uma boa resposta no próximo jogo e tenho a certeza que a vamos dar já amanhã"."Queria que viessem amanhã em peso, sabemos que se trata de um jogo a meio da semana, com um horário um pouco cedo para quem trabalha, mas que compareçam, que nós dentro do campo vamos dar uma grande resposta"."Nós temos de ser a extensão deles dentro do campo, é o que vamos fazer amanhã. Tentar ganhar o jogo, que é o que queremos, seja nos 90, nos 120 minutos ou nos penáltis, porque sabemos que a eliminatória tem disso. Vamos em frente, o caminho é em frente, e temos olhar com otimismo para o que aí vem".