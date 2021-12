Histórico entre Vizela e FC Porto tem uma goleada e um empate: «Estávamos em aprendizagem»

Não há grande história a ligar Vizela e FC Porto, equipas que se defrontam este domingo apenas pela terceira vez. Para encontrar duelos entre os dois emblemas, aliás, é necessário puxar a fita atrás até à temporada 1984/85, época em que houve um duplo confronto que teve de tudo um pouco: o FC Porto a jogar em casa na Póvoa de Varzim, o Vizela a fazer do reduto do V. Guimarães a sua fortaleza, uma goleada por 9-1 - com cinco golos de Fernando Gomes - e um empate a zeros.Recém-chegado ao principal escalão do futebol português, naquela que viria a ser a sua única participação neste patamar até à presente temporada, o emblema minhoto sofreu com as dores de crescimento no primeiro embate, mas no segundo tudo foi diferente. José Romão, treinador do Vizela à altura, contou a Record o que mudou de um jogo para o outro."O primeiro jogo foi disputado na Póvoa. Estávamos numa fase de aprendizagem e o FC Porto estava muito forte. Nós estávamos a querer perceber onde estávamos inseridos. E o FC Porto, com uma equipa muito forte, acabou por fazer um resultado avolumado. Mas a nossa aprendizagem foi rápida, tanto que no segundo jogo, em Guimarães, ficou 0-0. Esse primeiro jogo foi um dia não para a nossa equipa, mas serviu de aprendizagem e a equipa cresceu muito", lembrou o técnico, assumindo, ainda assim, que a realidade das duas equipas era muito distinta em todos os aspetos."A diferença entre as equipas era abismal, de recursos e tudo. Estamos a falar de uma época que foi no início da minha carreira, há 36 anos. Por isso, a diferença entre as grandes e as outras era uma enormidade, era um peso enorme, bem maior do que hoje em dia. Nós sentimos isso tudo, sentimos essa diferença. O Fernando Gomes era o goleador-mor e por isso foi bibota. Mas não era só por isso, era também por todos os outros. Era uma equipa com uma qualidade enorme e, mesmo que quiséssemos criar nuances táticas, os jogadores quebravam essas barreiras", admitiu.Imaginar o FC Porto a jogar como visitado na Póvoa não é propriamente um exercício fácil, mas o mesmo não se pode dizer sobre o Vizela a cumprir o mesmo papel em Guimarães. À altura, pelo menos, essa foi a realidade dos minhotos ao longo de toda a temporada. A jogar, porque a treinar a história era outra."Nós fizemos o campeonato inteiro sem jogar em casa, jogávamos em Guimarães. Foi uma equipa que fez um campeonato todo ele fora do seu reduto. Nós jogávamos só em Guimarães. O relvado do Vitória não era um relvado que pudesse permitir o luxo de treinar as duas equipas, era uma sobrecarga grande. Só íamos lá jogar e treinávamos onde nos abriam as portas. Treinávamos em Braga e onde nos abrissem as portas. O nosso pelado não tinha condições e pronto, jogámos na sede do concelho. Vizela ainda fazia parte do concelho de Guimarães. Foi uma aprendizagem fascinante iniciar uma carreira com uma equipa e com jogadores de grande vontade, de coragem, porque não era fácil uma equipa disputar o campeonato ao mais alto nível a jogar fora dos seus. Havia uma superação constante", contou ainda José Romão.Este domingo, tudo será diferente. O Vizela jogará realmente em casa e chegará ao embate com o FC Porto numa situação mais confortável do que na altura. Por essa razão, o jogo, segundo José Romão, terá todos os ingredientes para ser interessante."Não é fácil hoje jogar em Vizela com o Vizela. É uma equipa que defende uma ideia e luta e joga por ela até fim. Mas, claro, são jogos em que as equipas que jogam para ganhar títulos não podem perder pontos. Os campeonatos perdem-se com equipas que têm outros objectivos. Se podemos dizer que os campeonatos se ganham entre os candidatos, também se perdem com os não candidatos. Vai ser um jogo que me parece interessante de seguir, depende da forma de como o FC Porto entrar. Os primeiros 20 minutos poderão escrever a história do jogo, mas hoje o futebol apresenta cenários imprevisíveis", apontou, deixando rasgados elogios a este Vizela."É uma agradável surpresa. Está a fazer uma prova interessante, com ideias, joga no seu estádio, o público de Vizela é uma massa adepta muito fervorosa. Isso transmite energia à equipa. O Vizela de hoje tem condições de trabalho que nós não tínhamos naquele tempo. Tínhamos era a paixão e a vontade dos dirigentes. Os dirigentes tinham uma nobreza humana e uma vontade de fazer as coisas bem impressionantes. Os recursos de hoje em dia são diferentes", concluiu.