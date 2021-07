Hugo Oliveira assina com o Vizela até 2024

A um dia do arranque oficial da temporada, o Vizela apresentou mais uma reforço. Trata-se de Hugo Oliveira, jovem de 19 anos que atuava na UD Oliveirense que assinou até 2024 com os minhotos.





Formado no FC Porto e no Aves, Hugo Oliveira fez 11 jogos pelos sub-23 dos avenses em 2019/20. Na temporada passada, ao serviço da UD Oliveirense, foi utilizado em quatro encontros. Em Vizela, o jovem contará com a concorrência de Koffi e Ofori, que, embora seja defesa-esquerdo de origem, também pode atuar na direita.O conjunto liderado por Álvaro Pacheco dá o pontapé de saída na nova época neste sábado, frente ao Estrela da Amadora.